Lavoro: Foti (FdI), ‘Schlein vuole patrimoniale e sconfessa Pd di Bonaccini’

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Continua il teatrino della sinistra: Schlein, Conte e Landini attaccano il governo accusandolo di volere aumentare la precarietà. Peccato che, grazie alla crescita economica e occupazionale, come certificano i dati Istat, l’Italia di Giorgia Meloni mostri risultati migliori rispetto al resto delle Nazioni dell’Eurozona”. Così Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.

“D’altra parte – ha continuato -, che la confusione nelle sinistre regni sovrana, è fatto acquisito. Non solo l’ex ministro Damiano ritenne dannosa per i lavoratori la proposta di salario minimo per legge, ma Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, al governo per quasi due anni, si sono ben guardati dall’approvarla. Oggi, invece, la segretaria del Pd, per ragioni di concorrenza elettorale con i 5Stelle, confonde il salario minimo con la giusta retribuzione e le altrettanto giuste tutele contrattuali, pur di andare contro il governo Meloni”.

“Non solo, il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, nella campagna elettorale dello scorso settembre, smentiva che fosse intenzione del suo partito chiedere l’introduzione di qualsiasi patrimoniale. A sconfessarlo, declassando il Pd al ruolo di partito delle tasse, ci pensa però oggi la segretaria Schlein che rilancia, ovviamente a borse aperte giusto per cercare di fare un po’ di danno, la tassazione delle rendite. Un modo come un altro per inviare un sinistro messaggio agli investitori, a partire, ad esempio, da quelle centinaia di migliaia di italiani che acquistano i titoli di stato. E il tutto, più per la nostalgia di un pugno chiuso che per la speranza di un pugno di voti”, ha concluso Foti.