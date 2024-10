Lavoro: Foti, ‘proclami Landini confermano strada giusta governo’

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “I proclami di scioperi e mobilitazioni lanciati da Landini confermano che il governo Meloni è sulla strada giusta. Ci saremmo preoccupati seriamente del contrario. Potremmo ricordare a Landini, che blatera a vanvera dell’aumento di precarietà, l’aumento significativo di contratti a tempo indeterminato con l’aumento dell’occupazione del +0,2%, con 45mila nuove unità e il nostro mercato del lavoro che raggiunge i 24 milioni 80mila occupati; oppure i dati sulla disoccupazione, scesa al 6,2%, il livello più basso dal 2007”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Ormai conosciamo bene il segretario della CGIL, paladino dei lavoratori solo di facciata e nel tempo libero, ovvero quando non è impegnato a distribuire incarichi d’oro ai suoi amici come le partecipazioni al Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, che arrivano a 6mila euro. O quando non si ritrova a spedire in cassaintegrazione dipendenti della società di Perugia controllata al 100% dalla CGIL di cui è segretario. Ormai, vista la pessima credibilità raggiunta dal segretario CGIL, risulta superfluo ribadirgli i successi delle politiche economiche del governo Meloni”, conclude.