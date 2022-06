Giugno 5, 2022

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “In Germania aumentano il salario minimo a 12 euro l’ora. In Italia si lavora per 3 euro. Questa è la realtà”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “In Parlamento c’è una proposta di Sinistra Italiana – prosegue il leader di SI – per introdurre un salario minimo di 10 euro l’ora. Chi dice che non si può fare, mente. Oppure chi dice che non si può fare – conclude Fratoianni – vuole che milioni di lavoratori siano sfruttati.”