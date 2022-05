Lavoro: Fratoianni, ‘cominciamo ad abolire Jobs Act non reddito cittadinanza’

Maggio 20, 2022

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Renzi è tornato a scagliarsi contro il reddito di cittadinanza, i deputati di Italia viva votano insieme a Fratelli d’Italia con il medesimo obiettivo. Se non si trovano lavoratori stagionali nel settore del turismo il problema è quello. Ci risiamo. Dopo il referendum per cancellarlo, annunciato e poi scomparso dai radar, il nostro insiste. Eppure questa storiella è sempre più ridicola”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“Davvero pensa di convincere gli italiani -prosegue il leader di Si- che se ci sono persone che preferiscono un sostegno, che raramente arriva a 500 euro, ad un contratto il problema stia in quel sostegno e non in contratti che prevedono salari da fame, zero diritti e nessuna continuità? E se invece cominciassimo dall’abolizione del Jobs Act (che peraltro ha inferto un duro colpo al settore dimezzando il periodo copertura della disoccupazione) per combattere la precarietà come ha fatto il governo spagnolo, dall’introduzione di un salario minimo di almeno 10 euro l’ora e magari da un investimento vero dei controlli contro il lavoro nero?”