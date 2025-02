Lavoro: Fratoianni, ‘da domani legge riduzione orario firmata con Schlein, Conte e Bonelli’

10 Febbraio 2025

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Da domani il Parlamento finalmente discuterà di una legge che considero enormemente importante, l’abbiamo chiamata ‘lavorare meno per vivere meglio’: è un tema questo della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario a cui io sono molto legato, avevo già presentato proposte su questi temi negli anni scorsi e oggi questa è una proposta unitaria delle opposizioni. La mia è la prima firma ma è una proposta condivisa con Angelo Bonelli, Giuseppe Conte ed Elly Schlein”. Lo dice Nicola Fratoianni di Avs in un video sui social.

“Una proposta di legge che – prosegue il leader di SI – pone al centro una questione decisiva: il diritto di tutte e tutti ad essere un po’ meno tristi e anche un po’ più felici, di riappropriarci del desiderio, il desiderio di avere degli hobby, di curare le nostre relazioni e i nostri affetti, di dedicarci alla nostra vita”.

“Ed è il problema che hanno ormai la stragrande maggioranza delle persone: anche di quelli che hanno un lavoro, pensate a quelle persone che hanno un lavoro iper sottopagato, sfruttato, un part-time involontario o che un lavoro non ce l’hanno e questo è un altro enorme problema, ma anche a quelli che oggi un lavoro ce l’hanno magari pagato dignitosamente, in fondo sono persone che si svegliano la mattina, corrono a lavorare, lavorano tutto il giorno ,tornano a casa la sera e hanno solo il tempo di mangiare un boccone e andare a dormire per quanto sono stanche. Il tempo oggi oggi è diventato un bene importantissimo e ha molto a che fare con la felicità, con l’idea di una società in cui lavorare serva a vivere e non il contrario. Non si deve vivere per lavorare, si deve lavorare per vivere. Questa proposta di legge ha questo obiettivo, redistribuisce lavoro, redistribuisce giustizia sociale”.