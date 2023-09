Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “In 30 anni un lavoratore in Italia ha perso oltre 400€ di salario medio. In Germania ne ha guadagnati circa 13mila in più. E c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di essere contrario al salario minimo?”. Lo scrive sui social il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.