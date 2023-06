Lavoro: Fratoianni, ‘in piazza con il M5s, opposizioni trovino terreno comune’

Giugno 17, 2023

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Cancellare il reddito in un Paese in cui aumentano le diseguaglianze significa fare la guerra ai poveri invece che alla povertà. È quello che fa questo governo, mentre piccona i controlli e la giustizia, ed affossa tutte le iniziative per garantire la transizione ecologica. E tutto questo avviene mentre i rischi di una catastrofe mondiale causata dall’escalation bellica sono sempre più evidenti. Un governo fossile”. Lo dice il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“Di fronte a questa destra c’è un dovere delle opposizioni: reagire e trovare un terreno comune di impegno a difesa dei più deboli -prosegue il leader di SI-. Per questo oggi sarò in piazza della Repubblica a salutare i militanti e gli esponenti del M5S. È ora che le opposizioni si facciano sentire ancor di più in Parlamento e nel Paese”.