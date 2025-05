Lavoro: Fratoianni, ‘in Spagna aumento occupazione, domani confronto con ministro’

6 Maggio 2025

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “È di oggi la notizia del nuovo record per l’economia spagnola: gli occupati in Spagna, con quasi 21,6 milioni di lavoratori attivi registrati ad aprile, e proprio oggi quel Governo dovrebbe approvare un disegno di legge per diminuire il numero di ore di lavoro settimanali da 40 a 37,5. Insomma c’è una strada economica ben diversa e possibile da quella percorsa nel nostro Paese dalla destra, dove si mantengono condizioni di sfruttamento, di precarietà, di lavoro povero e di stipendi bassi, basta pensare al 10% dei lavoratori italiani che lavora oltre 49 ore a settimana: record europeo”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Per questo -aggiunge il leader di Si- abbiamo organizzato a Roma un confronto pubblico domani pomeriggio con la ministra del Lavoro e vicepremier del Governo di Spagna Yolanda Diaz. Con lei il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, e noi di Avs Bonelli e Fratoianni. Conduce la giornalista Sara Mariani. Appuntamento alle ore 17 presso il Nazionale Spazio Eventi di via Palermo,10”.