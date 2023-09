Lavoro: Fratoianni, ‘subappalti e pochi controlli, strage ha responsabilità precise’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Le morti sul lavoro non sono tragedie, sono una strage infinita che ha delle responsabilità precise, queste responsabilità sono la fisiologia di un sistema malato, sono gli appalti, i subappalti, i pochi controlli. Sono la corsa al massimo ribasso”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra nel corso di un’intervista a Cronache di Salerno, a margine della festa di SI nella città campana. E proprio ieri Salerno ha avuto un incidente mortale al porto.

“Si possono però fare delle cose e bisogna decidere di farle – prosegue il leader di SI – perché non basta più il rito della contrizione, del lutto collettivo. Non basta piangere i morti – conclude Fratoianni – non basta avere solidarietà per le famiglie di chi resta, bisogna mettere in campo scelte che invertano questa tendenza a livello nazionale”.