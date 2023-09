Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Oltre a minacciare scioperi a vanvera prima ancora che accadano le cose, oggi la Cgil attacca Carlo Calenda, un leader – tra l’altro dell’opposizione – che conosce molto bene la vicenda Marelli e che sabato sarà a Crevalcore per esprimere vicinanza e solidarietà ai lavoratori. La Cgil usa i temi del lavoro e la tutela degli operai per far politica, non sindacato”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.