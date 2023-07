Lavoro: Gribaudo (Pd), ‘su salari governo ha scelto via precarietà’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “La propaganda di Meloni, che descrive il nostro come il Paese della meraviglie, si è dimostrata un castello di carte. L’Ocse certifica come, in un anno, i salari in Italia siano scesi del 7%. Dovrebbe essere la prima emergenza su cui intervenire, ma il governo ha scelto la via della precarietà e dello smantellamento dei diritti”. Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico. “Continuano a non voler discutere di salario minimo, nonostante oggi l’Istat abbia confermato come questa misura porterebbe benefici a più di 3milioni e mezzo di lavoratori”.

“Ci troviamo di fronte a un esecutivo che ha dichiarato guerra ai poveri e reintrodotto forme di contratti precari come i voucher. Abbiamo un’altra idea di lavoro, che vogliamo giustamente retribuito, dignitoso, di qualità e sicuro”, conclude Gribaudo.