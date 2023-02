Lavoro: Grimaldi (Avs), ‘fra i pochi in Ue a non aver introdotto salario minimo’

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb.- (Adnkronos) – “Che cosa fa il governo Meloni mentre quello spagnolo aumenta dell’8% il salario minimo interprofessionale? Nulla. Siamo fra i pochi in Europa a non aver ancora introdotto un salario minimo legale, ma la persistente cortina fumogena della destra continua a impedire di parlarne, preferendo inventare l’assedio anarchico. È una strategia della tensione soft, tesa a gettare fango sulle opposizioni e scatenare conflitti politici che coprano la vergogna dei primi 100 giorni del Governo Meloni: gli attacchi ai più vulnerabili, i favori a chi aggira il fisco, il disimpegno sui salari da fame e sul lavoro povero che dilaga in un Paese ricco, la fretta di correre all’indietro verso il fossile”. Lo afferma Marco Grimaldi, vice presidente del Gruppo Alleanza Verdi Sinistra alla Camera.