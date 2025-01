Lavoro: Guerini, ‘pdl partecipazione? Principio importante, prima di aula ne parleremo nel Pd’**

23 Gennaio 2025

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Prima di andare in Aula ne parleremo tra noi nel gruppo Pd, come sempre”. Così Lorenzo Guerini, deputato del Partito Democratico, intercettato alla Camera, risponde all’Adnkronos in merito all’iter parlamentare della pdl sulla partecipazione dei lavoratori al capitale d’impresa, che lunedì andrà in Aula alla Camera.

“Il nostro capogruppo in Commissione, Arturo Scotto, segnalando comunque le criticità presenti nel testo attuale, ha detto che valuteremo e discuteremo in aula. Lo apprezzo – ha proseguito Guerini -. La partecipazione dei lavoratori è un principio e un obiettivo importante che finalmente può trovare una prima affermazione grazie alla legge di iniziativa popolare proposta dalla Cisl che ho sottoscritto anche io alcuni mesi fa”.

“A onor del vero, il testo uscito dalla Commissione, come hanno evidenziato i membri del Pd, l’ha significativamente modificata, ma mi auguro che ci sia da parte di tutti, ad iniziare dalla maggioranza, un atteggiamento e una disponibilità a tradurre questo principio nel modo migliore e più condiviso possibile”, ha concluso Guerini.