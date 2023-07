Lavoro: Guerra (Pd), ‘Meloni sbaglia, serve assieme a taglio cuneo’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Nessuno pensa che la nostra proposta unitaria sul salario minimo sia risolutiva per tutti i problemi del lavoro ma parte da un presupposto sacrosanto, e che troppo spesso non viene rispettato: il lavoro va pagato. Perché il presidente Meloni non prende posizione su questo tema?”. Così Cecilia Guerra, responsabile del Lavoro nella segreteria del Pd, nel corso del filo diretto a Radio Immagina.

La responsabile dem risponde a distanza al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Sbaglia se contrappone salario minimo e cuneo fiscale: sono due misure che servono entrambe per rendere il nostro mercato del lavoro meno ingiusto e iniquo”.