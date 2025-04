Lavoro: Guerra, ‘salario minimo norma necessaria, governo faccia la cosa giusta’

30 Aprile 2025

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “I salari sono bassi, il lavoro costa poco: anche questo è il “miracolo” della crescita dell’occupazione, con il Pil che stenta a crescere. Manca lo stimolo agli investimenti, all’innovazione tecnologica e organizzativa, alla crescita dimensionale delle imprese”. Così in una nota Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del Pd.

“I salari sono bassi perché ci sono settori come il turismo e gli appalti di pulizie, mense collettive e manutenzioni, in cui il part time è oltre il 50% e centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori lavorano poche ore a settimana. La nostra proposta sul salario minimo fa due cose: riconosce ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto a vedersi applicato il trattamento economico complessivo dei contratti siglati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, e impone una soglia di 9 euro lordi per il minimo tabellare sotto il quale non si può andare. È una norma necessaria. Abbiamo raccolto 120 mila firme per presentarla come legge di iniziativa popolare, ma non ce la lasciano calendarizzare. Domani è il Primo maggio, il giorno adatto per governo e maggioranza per prendere l’impegno a discuterla, senza scappare come hanno fatto sino ad ora: non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta”.