Lavoro: Inps, ad agosto saldo annuo positivo, +485.000 posti**

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – Anche ad agosto si conferma in attivo la differenza tra assunzioni e cessazioni sugli ultimi dodici mesi. i dati diffusi dall’Inps vedono un saldo positivo annuo pari a 485.000 posizioni di lavoro, “confermando un trend significativo di incremento sempre compreso negli ultimi 6 mesi tra 450.000 e 500.000 unità”.

In dettaglio per il tempo indeterminato il saldo positivo è pari a +370.000 unità (oltre i tre quarti dell’incremento complessivo) mentre per l’insieme delle altre tipologie contrattuali la variazione è pari a +115.000 unità ( +37.000 per i rapporti a tempo determinato, +32.000 per gli intermittenti, +30.000 per gli apprendisti, +19.000 per gli stagionali e -3.000 i somministrati).