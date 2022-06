Lavoro: Landini, ‘per aumentare salari investire su qualità, non su precarietà’

Giugno 1, 2022

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Il fatto su cui “bisogna fare i conti è che se voglio aumentare i salari bisogna investire sulla qualità del lavoro e non sulla precarietà del lavoro. In Italia è passata questa logica invece: nel nostro paese non solo abbiamo i salari più bassi ma siamo il paese che ha investito meno in innovazione e ricerca. E non a caso la situazione non è uguale dappertutto” ma cambia a seconda delle imprese. Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini a Radio anch’io su Radio uno.