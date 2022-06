Giugno 8, 2022

Roma, 8 giu (Adnkronos) – “Lavoriamo perchè la riduzione delle tasse sul lavoro sia una realtà. Non è possibile che un Paese incentivi la rendita e l’investimento finanziario e non il lavoro, non è possibile. Va incentivato il lavoro, non le rendite o gli investimenti. Questo fa parte del nostro progetto, lo porteremo avanti con molta determinazione”. Lo ha detto Enrico Letta nel corso di un comizio a La Spezia.