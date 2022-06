Giugno 4, 2022

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo intervenire sull’inflazione sia sull’aumento dei salari. Come? Dobbiamo ridurre le tasse sul lavoro per aumentare i salari e rendere più semplici le assunzioni, specie per le piccole aziende. Anche per rovesciare la tendenza: oggi in Italia è incentivata la rendita più del lavoro”. Così Enrico Letta in un’iniziativa elettorale a L’Aquila.