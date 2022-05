Lavoro: Letta, ‘pronti ad accordo in legislatura su salario minimo’

Maggio 31, 2022

Roma, 31 mag (Adnkronos) – “Sul salario minimo abbiamo fatto una Agorà ed è uscito un corpo di proposte importante soprattutto sul salario dei giovani, la fine degli stage gratuiti. E’ una priorità assoluta. La nostra proposta sul salario minimo è sul tappeto per arrivare in questa legislatura ad un accordo. Siamo pronti a discutere, a partire dalla nostra proposta, per arrivare ad un accordo”. Lo ha detto Enrico Letta a margine della segreteria del Pd.

“La questione salariale esiste nel Paese, ci sono molti modi per affrontarla, come l’intervento sul cuneo fiscale che è al centro del nostro progetto per le prossime elezioni”, ha spiegato il segretario del Pd.