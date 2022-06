Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu (Adnkronos) – “Il grande problema per i giovani lavoratori è la precarietà del mercato del lavoro. Questo deve cambiare. Adesso, per la prima volta, in Europa è stata approvata una direttiva per il salario minimo e una risposta è anche quella di ridurre le tasse sul lavoro: in Italia le tasse sono troppo alte sul lavoro mentre sono più basse gli investimenti finanziari”. Lo ha detto Enrico Letta intervenendo alla conferenza ‘Political, science and civil society’ di UniPisa.