Giugno 3, 2022

Roma, 3 giu (Adnkronos) – Sul salario minimo “è importante riuscire entro fine legislatura a dare un segnale. Il tema sta prendendo giustamente piede in tante economie simili alla nostre, è importante se facciamo un grosso passo in avanti. Entro la legislatura sarebbe l’ideale, altrimenti lo presenteremo dentro il progetto per le prossime elezioni”. Lo ha detto Enrico Letta a margine di un incontro elettorale a Montalcino.