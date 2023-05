Lavoro: Magni (Avs), ‘testo dl non c’è ancora, dov’era urgenza?’

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Il testo ufficiale del Decreto Lavoro approvato con grande enfasi mediatica dal governo Meloni il primo maggio scorso non c’è. Non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e non è stato portato in Parlamento. Mi chiedo allora quale fosse l’urgenza di fare un decreto sul lavoro il primo maggio, una data di lotta e mobilitazione dei lavoratori, visto che ancora oggi non ne conosciamo il contenuto, se non attraverso le bozze circolate sui giornali. L’unica vera emergenza evidentemente era quella della propaganda. Ma non è il momento della propaganda è il momento per la destra di governare, se lo sa fare”. Lo afferma il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.