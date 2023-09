Lavoro: Malagola (Fdi), ‘Italia passa dal modello rdc a crescita e sviluppo’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “I dati diffusi dall’Inps parlano chiaro: la differenza tra assunzioni e cessazioni, nei primi sei mesi del 2023, dà come risultato un milione di posti di lavoro. Non a caso anche i dati fatti registrare dal Pil italiano ci consegnano un’Italia in salute, avanti anche a nazioni considerate locomotive d’Europa come la Germania. Sono i segni tangibili del buon governo Meloni che ha invertito la rotta di un’Italia non più adagiata sul reddito di cittadinanza ma proiettata nel futuro all’insegna del lavoro, della crescita e dello sviluppo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola.