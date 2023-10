Lavoro: Malan (Fdi), ‘dati Istat migliore risposta a previsioni catastrofiste’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “I dati Istat riferiti ad agosto 2023 ci informano che sono stati 523mila i nuovi occupati e oltre 550mila quelli permanenti. Si è così raggiunto il massimo storico degli occupati (61,5%) e il minimo tasso di disoccupazione (7,3%) dal 2009, senza contare che negli ultimi 43 anni solo tre volte si è registrato un numero di disoccupati inferiori a questo. Tutto ciò è stato conseguito in un contesto economico e geopolitico difficile. Evidentemente la politica del lavoro del governo Meloni incoraggia le assunzioni ed è la risposta migliore alla fiducia espressa dagli elettori, alle aspirazioni di chi cerca lavoro ed ha il diritto dovere di contribuire al benessere collettivo e di non finire in una spirale assistenzialista, e anche alle previsioni catastrofiste fatte da taluni. Occorre agire, come ha sottolineato il ministro Calderone, perché cresca il lavoro qualificato, che per sua natura è più stabile e meglio retribuito”. Lo dichiara in aula a palazzo Madama il presidente di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan, nel corso del question time del ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone.