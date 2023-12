Lavoro: Mattarella, ‘bene aumento occupazione, ma ancora sottopagato e con superprivilegiati’

Dicembre 31, 2023

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Cittadini e famiglie devono affrontare, giorno per giorno, problemi e emergenze. Il lavoro che manca. Pur in presenza di un significativo aumento dell’occupazione. Quello sottopagato. Quello, sovente, non in linea con le proprie aspettative e con gli studi seguiti. Il lavoro, a condizioni inique, e di scarsa sicurezza. Con tante, inammissibili, vittime. Le immani, differenze di retribuzione tra pochi superprivilegiati e tanti che vivono nel disagio”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale messaggio di fine anno.