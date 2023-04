Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Gli investimenti nella formazione rappresentano un importante catalizzatore di opportunità in mercati del lavoro in continua evoluzione”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Convegno indetto da Fondimpresa sul tema ‘Innovare la formazione continua’.