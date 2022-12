Lavoro: Meloni, ‘arriveremo al 5 per cento di taglio di cuneo fiscale’

Dicembre 13, 2022

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo confermato il taglio del cuneo fiscale al 2 per cento per i redditi fino a 35mila euro, ma abbiamo anche portato il taglio del cuneo al 3 per cento per i redditi fino a 20mila euro. Da più parti si è detto che il Governo avrebbe dovuto fare di più: è esattamente quello che vogliamo fare, di più. In questa manovra abbiamo confermato la misura esistente, l’abbiamo estesa di un punto per i redditi più in difficoltà, perchè questo ci consentiva di fare, per ora, la quantità di risorse che avevamo a disposizione, ma il nostro obiettivo di legislatura è quello di arrivare ad un taglio del cuneo fiscale di 5 punti percentuali fino a 35mila euro di reddito, un terzo lato azienda, due terzi lato lavoratore”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’assemblea di Confesercenti.