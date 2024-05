Lavoro: Meloni, ‘è mia fissazione, messo un po’ di soldi in tasca a lavoratori’

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Sul lavoro ho la fissazione, tutte le risorse disponibili cerchiamo di concentrarle sia sul lavoro sia sull’aumento dei salari. Abbiamo fatto un lavoro molto importante con il taglio del cuneo, il problema dei salari in Italia c’è rispetto alla Ue, accumulato in anni e anni e penso che aver messo un po’ di soldi in tasca a chi lavora sia stata una buona cosa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un’intervista a skuola.net che sarà online dalle 14.