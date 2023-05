Lavoro: Meloni, ‘governo ha scelto di lavorare per dare risposte a lavoratori’ (2)

Maggio 1, 2023

(Adnkronos) – “Ma ci sono molte altre cose importante che decidiamo oggi. La conferma del fringe benefit; norme importanti sulla sicurezza sul lavoro; norme sull’alternanza scuola/lavoro; incentivi alle assunzioni dei giovani pari al 60% dei salari che prendono; finanziamento dei centri estivi per aiutare conciliare famiglia e lavoro e in tema di assegno per i figli”. E ancora “ci occupiamo del lavoro delle persone con disabilità, sostenendo gli enti che li accompagnano e stanziando risorse per le loro assunzioni”.