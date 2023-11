Lavoro: Meloni, ‘occupazione femminile è cosa che mi rende più fiera’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “I dati” sull’aumento dell’occupazione femminile “è forse il risultato che mi rende più fiera di questo primo anno di governo”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, al question time al Senato.

Sul lavoro in generale, “dal 2012 ci sono stati trend di crescita molto lenti, ora è cambiata l’impostazione” con il governo impegnato “ad incentivare l’occupazione, a mettere più soldi in busta, con un’attenzione sui rinnovi contrattuali”. E’ “record di occupazione, con mezzo mln di lavoratori in più”, ma anche “record di occupazione femminile. Per quel che attiene il lavoro femminile, credo che questo aumento sia frutto anche delle misure volte a incentivare l’occupazione favorendo tempi di vita e di lavoro, non costringendo le donne a scegliere tra il lavoro” e una vita famigliare. “Abbiamo lavorato su questo, abbiamo lavorato per favorire il lavoro delle mamme – dice ancora Meloni -: questi strumenti li potenzieremo e ne affiancheremo di nuovi. C’è molto da fare perché continui” questo trend “e spero che avvenga col contributo del Parlamento”.