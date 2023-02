Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Il tema dei salari in Italia è un tema reale e l’unico modo per affrontarlo è intervenire sulla tassazione, che è al 47,5%”. Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Teatro Dal Verme di Milano a un’iniziativa per Attilio Fontana presidente.