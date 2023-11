Lavoro: Meloni, ‘su donne non ci voltiamo da altre parte, colmeremo divario’

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “C’è ancora un importante divario in termini di occupazione, in particolare riguardo all’occupazione femminile, che l’Italia ha col resto d’Europa, e non vogliamo voltarci dall’altra parte ma fare le cose che possono essere utili a combattere quel divario. Purtroppo sono troppe le donne che rinunciano al lavoro dopo essere diventate madri, troppe le donne lavoratrici che vedono il loro percorso di carriera ostacolato, troppe le donne che rinunciano a mettere al mondo un bambino. Io credo che non possiamo permetterlo, ma lavorare tutti insieme per promuovere la genitorialità” e su questo “il governo ha iniziato a muovere i suoi passi”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa.