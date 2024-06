Lavoro: Meloni, ‘su salari cambio di passo, cresciuti del 3%’

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Il tema dei salari in Italia si trascina da anni. Per questo noi appena arrivati abbiamo concentrato tutte le poche risorse che c’erano a rafforzare i redditi delle famiglie”. Così la premier Giorgia Meloni al Tg La7: “L’Istat dice che da ottobre 2023 i salari hanno ricominciato a crescere più dell’inflazione, nel 2023 sono cresciuti del 3%. E’ un cambio di passo. Poi non si può pensare che in una anno risolviamo la situazione, ma si è invertita la tendenza. Vuol dire che spendere risorse sulle cose più importanti, invece di gettarle dalla finestra, dà i suoi frutti”.