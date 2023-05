Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Se la sinistra riesce a protestare anche quando ci sono 100 euro in più in busta paga per i lavoratori e un taglio del cuneo fiscale record, evidentemente non sa più cosa dire”. Lo ha dichiarato ai tg il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.