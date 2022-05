Lavoro: Nannicini, ‘serve ‘pacchetto famiglie’ per proteggere salari e pensioni’

Maggio 31, 2022

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “I dati Eurostat di oggi confermano che l’attuale inflazione non è un fenomeno temporaneo. L’aumento dei prezzi sta avendo ricadute molto forti sulle famiglie più povere, costrette ad affrontare costi altissimi per i prodotti energetici e alimentari. Il Partito democratico è in prima linea per mitigare gli effetti dell’inflazione per le fasce di reddito più basse e per andare incontro alle imprese in difficoltà”. Così il senatore Pd, Tommaso Nannicini.

“Il decreto Aiuti che ha raccolto molte nostre proposte come il bonus di 200 euro per dipendenti e pensionati è un primo passo in questa direzione, ma ora serve un pacchetto ‘salva famiglie’ per proteggere il potere d’acquisto di salari e pensioni. E serve un accordo con gli altri partiti sul salario minimo. La priorità è mettere i soldi nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori”.