Roma, 6 giu. (Adnkronos) – Sul tema dei salari “noi stiamo continuando a discutere con tutte le parti sociali e ci sono sul tavolo delle ipotesi note a tutti. Mi pare che le distanze non siano abissali”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm. A chi gli chiede se ci saranno incontri con le parti sociali, “noi continuiamo a preferire questa modalità di discussione ad altre”, risponde lasciando intendere che incontri formali non sono al momento in agenda.