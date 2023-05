Maggio 1, 2023

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Cosa c’è di non comprensibile nella reazione negativa ad un decreto che riduce le tutele per i lavoratori e le risorse per i poveri? W il primo Maggio! W il lavoro. Un giorno di festa. Un giorno di lotta. #cambiareildecreto”. Così su Twitter l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd).