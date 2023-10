Lavoro: Orlando (Pd) a Manchester per spiegare accordo italiano Amazon-sindacati

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott (Adnkronos) – “Domani 27 e dopodomani 28 ottobre sarò a Manchester dove sono invitato al primo Summit sulla campagna “Make Amazon Pay” promosso da UNI Global Union, federazione internazionale che riunisce i sindacati dei settori dei servizi e dall’Internazionale Progressista presso il Mechanics’ Institute di Manchester, dove il movimento operaio britannico diede vita al Trades Union Congress nel 1868″. Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando.

“Insieme a Yolanda Diaz (Ministra del Lavoro spagnola), a Bernie Sanders (senatore degli Stati Uniti), a Vandana Shiva (studiosa e attivista ambientale), a Paul Nowak (segretario generale del Trades Union Congress, Regno Unito), Sharon Graham (Segretario generale Unite the Union, Regno Unito), e a tanti altri lavoratori, rappresentanti dei sindacati, della società civile, regolatori e colleghi parlamentari di oltre 20 paesi di tutto il mondo -prosegue Orlando- ci troveremo a discutere delle strategie per affrontare lo sfruttamento dei lavoratori, delle comunità e dell’ambiente da parte di Amazon, basandosi sui recenti progressi come la legislazione sulla protezione dei magazzinieri negli Stati Uniti, la Riders Law spagnola, nonché gli impatti dell’importante caso antitrust recentemente presentato dalla Federal Trade Commission degli Stati Uniti e leggi come il Digital Markets Act dell’Unione Europea”.

“La campagna #MakeAmazonPay unisce oltre 80 organizzazioni – dalle principali federazioni sindacali internazionali, gruppi ambientalisti, organismi di controllo fiscale e movimenti sociali – in un fronte comune per far sì che Amazon paghi i suoi lavoratori, le sue tasse e per i suoi danni ambientali”, sottolinea Orlando.

(Adnkronos) – “Dal 2020, questo movimento è cresciuto con scioperi, proteste, sit-in e manifestazioni transnazionali in 35 paesi di ogni continente. Sarò a Manchester per raccontare i progressi realizzati nel nostro Paese, che hanno destato molto clamore a livello internazionale costituendo un precedente assoluto, quando nel 2021 al Governo chiamammo al Ministero del Lavoro i rappresentanti di Amazon e i sindacati per sottoscrivere un protocollo che riconoscesse le relazioni industriali e la presenza delle rappresentanze sindacali dei lavoratori all’interno degli stabilimenti italiani della multinazionale americana”, conclude l’ex ministro e deputato del Pd.

.