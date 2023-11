Lavoro: Pagano (Pd), ‘con Lega tornano gabbie salariali’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Con la Lega tornano le gabbie salariali! Dopo l’autonomia si potrebbe esaudire un altro sogno di Salvini & Co. sulla strada della secessione”. Così Ubaldo Pagano, capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio, commentando la proposta di legge presentata dal leghista Romeo per adeguare gli stipendi al costo della vita.

“Non c’è nulla di più sciocco di replicare modelli del passato che hanno dimostrato ampiamente il loro fallimento. Eppure gli esponenti leghisti non perdono occasione per riesumare qualsiasi argomento che vada nella direzione di un Nord sempre più ricco e libero e di un Sud sempre più povero e soggiogato. Ciò che fa specie non sono le follie secessioniste della Lega, quanto il fatto che tutti i parlamentari leghisti del Sud non riescano mai a dimostrare la dignità che serve per difendere i concittadini meridionali”, conclude l’esponente dem.