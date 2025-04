Lavoro: Paita, ‘Meloni inventa aumenti salariali inesistenti’

30 Aprile 2025

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni si conferma per quello che è: una Influencer venditrice di fumo. Davvero incredibile inventare aumenti salariali inesistenti per giustificare l’inerzia del governo, proprio all’indomani della denuncia del presidente Mattarella”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Meloni, sfidando il ridicolo, parla di salari reali aumentati quando, non più di 24 ore fa, l’Istat ha certificato che le retribuzioni contrattuali reali di marzo 2025 sono inferiori dell’8% rispetto a gennaio 2021. L’esatto contrario di quanto sostiene oggi la premier con il solito video messaggio. L’unica cosa che aumenta sono le tasse – aggiunge Paita – proprio oggi l’Ocse mette nero su bianco l’impennata del cuneo fiscale per un lavoratore single senza figli, arrivato al 47,1%. Non si possono prendere in giro così gli italiani”.