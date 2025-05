Lavoro, Paolieri (Consulenti): “Al Festival di Genova spazio per i giovani e loro futuro”

29 Maggio 2025

Genova, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “I giovani sono subito al centro di questo Festival del lavoro, che è stato studiato anche per loro, non solo per i consulenti del lavoro. Per i giovani che da qui a breve si addentreranno nel mondo del lavoro, infatti, abbiamo ideato due momenti: uno all’interno dello spazio giovani nell’aula orientamento, dove appunto ci saranno delle tavole dedicate per dar loro delle informazioni utili e necessarie per affrontare in modo migliore il mondo del lavoro. E poi ci sarà un altro spazio all’esterno sul Track tour, dove invece ci sarà un’attività proprio dedicata all’orientamento, e quindi come si scrive un curriculum vitae, come si affronta un colloquio di lavoro, chi sono i consulenti del lavoro e come lo si diventa”. Così Elisa Paolieri, presidente dell’Associazione giovani consulenti del lavoro, con Adnkronos/Labitalia, sulle opportunità per i giovani in occasione della sedicesima edizione del Festival del lavoro, che si apre oggi a Genova presso i Magazzini del Cotone.