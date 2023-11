Lavoro: Pd, ‘Lega spacca Italia con stipendi differenziati’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “La Lega presenta un ddl per differenziare gli stipendi sulla base del diverso costo della vita tra territori. Dopo l’autonomia differenziata ecco l’ennesimo atto per continuare a spaccare l’Italia e aumentarne i divari. Ovviamente tutto nel silenzio degli autoproclamati “patrioti”. Il Pd non lo consentirà, perché una proposta del genere mette realmente in discussione il principio di uguaglianza e la coesione del nostro paese. Anche per questo saremo in piazza sabato a Roma”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracin.