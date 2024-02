Lavoro: Pd-M5S, ‘basta ping pong su lavoratori oncologici’

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – “Siamo stufi del continuo ping pong su un provvedimento importante come quello delle misure a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche e malattie croniche invalidanti. Sono due mesi che questa legge di civiltà – che garantirebbe il divieto di licenziamento per chi è malato e permessi retribuiti per le visite specialistiche – balla tra Commissione e Parlamento, nonostante l’atteggiamento costruttivo e unitario delle opposizioni che hanno persino ritirato gli emendamenti migliorativi pur di approvarla in fretta. Il Mef ci spieghi perché viene bloccata e dove intende trovare i soldi”. Così, in una nota congiunta, i capigruppo del Pd e del M5s nella commissione lavoro, Arturo Scotto e Valentina Barzotti.

“Non è accettabile – continuano – che i soldi escano su tutto, spesso buttati nel cestino per interventi frammentari e corporativi, e non siano invece disponibili quando si parla di diritti sociali. Fino a quando non avremo un quadro chiaro da parte del Mef, anche in forma scritta, non riteniamo ci siano le condizioni per poter andare avanti nel comitato ristretto della Commissione lavoro che è impegnato in una redazione condivisa della legge. Approvare un nuovo testo al buio, magari senza una parte della platea dei lavoratori interessati, sarebbe impensabile, poco serio e persino discriminatorio”.