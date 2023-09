Settembre 11, 2023

Roma, 11 set (Adnkronos) – “Il referendum sul Jobs act fa morire dal ridere, una legge votata dal Pd che ha portato più diritti e meno precarietà. Ma la cosa più divertente è che il Pd di Schlein vuole abolire il Jobs act che il Pd ha votato. L’80% di quelli che stanno in Parlamento con il Pd ha votato il Jobs act. E’ come un auto referendum. Non sta nè in cielo nè in terra”. Lo ha detto Matteo Renzi al pomeriggio di RadioUno.