Roma, 13 set (Adnkronos) – “Landini mi ha mostrificato per anni sul Jobs act e ora la Cgil licenzia e non è neanche vero che lo fa con il Jobs act, perchè l’ex portavoce è stato licenziato non con il Jobs act, se no avrebbe avuto più soldi”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira.