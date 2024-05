Lavoro: Renzi, ‘Schlein ha definitivamente cambiato il Pd, chi lo vota vota Cgil’

6 Maggio 2024

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Elly Schlein ha detto che firmerà il referendum della Cgil e dei Cinque Stelle contro il JobsAct. La segretaria del Pd vuole dunque abolire una legge del Pd! Una legge che ha creato più di un milione di posti di lavoro e che ha esteso i diritti a cominciare dal divieto di dimissioni in bianco per le donne in gravidanza. Ma soprattutto Elly Schlein con questa scelta ha definitivamente cambiato il Pd: chi vota il Pd, vota Cgil. Potete pure scrivere il nome di un candidato riformista sulla scheda: i voti andranno comunque a un gruppo dirigente che preferisce il reddito di cittadinanza e i sussidi rispetto al JobsAct e a Industria 4.0”. Così Matteo Renzi sulla E-news.

“Io ho voluto e firmato leggi come JobsAct, Industria 4.0, la decontribuzione, il superammortamento, l’Irap costo del lavoro. E ne vado orgoglioso. Chi ha votato quelle leggi, con quale faccia sta in un partito che organizza i referendum per abrogarle? Amici riformisti, ma come potete stare in un partito che vuole distruggere il lavoro che avete fatto? Quando avrete un sussulto di dignità? O davvero la speranza di una ricandidatura vi impedisce di difendere le vostre idee?”, conclude.