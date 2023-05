Lavoro, ricerca VisitInps: “Disuguaglianza salariale cresciuta in Italia in ultimi 35 anni”

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “La disuguaglianza salariale è cresciuta in Italia negli ultimi 35 anni in modo esponenziale. E a trainare la crescita della disuguaglianza i bassi redditi in settori come ristorazione, pulizie e agenzia interinali”. Lo ha detto la ricercatrice Cristina Tealdi, presentando ‘Decomposizione della disuguaglianza salariale in Italia’, una delle ricerche effettuate nell’ambito del Programma VisitINPS Scholars, e presentate oggi nel corso di un evento a Palazzo Wedekind a Roma.

Secondo Tealdi, “il 3% delle imprese traina la disuguaglianza di redditi tra tutti i settori. Il 55,5% della crescita della disuguaglianza avviene tra imprese che operano in settori diversi”, ha concluso.