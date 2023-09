Lavoro: Rizzetto (Fdi), ‘con le politiche attive meno cig e maggiore occupazione’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “I dati Inps diffusi oggi mostrano una diminuzione delle ore di cassa integrazione e solidarietà. È alquanto chiaro che c’è un maggiore spinta verso la ripresa del mercato del lavoro e questo grazie alle politiche attive avviate da questo governo. Ad agosto sono state autorizzate 23,2 milioni ore di cig, il 18,8% in meno rispetto a luglio, che erano state 28,6 milioni, e il 28,9% in meno rispetto ad agosto 2022, nel corso del quale erano state autorizzate 32,7 milioni di ore. Stiamo portando avanti un ottimo lavoro che sta andando a incidere in modo positivo sull’aumento della produttività delle aziende e sul ricollocamento delle persone abili al lavoro. Infatti per l’intero trimestre settembre-novembre 2023 le assunzioni previste saranno in aumento dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2022”. Così in una nota il presidente della Commissione Lavoro della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto.