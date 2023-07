Lavoro: Rizzetto (FdI), ‘governo Meloni lo favorisce al posto di scarsa assistenza’

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Mi chiedo se il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto veramente i conti su quanto accaduto nel nostro Paese durante il suo mandato di premier. Evidenzio che l’assegno di inclusione supererà, in cifre l’attuale media di 512,00 euro del reddito di cittadinanza. Ritengo, inoltre, che sia molto grave inasprire e incendiare il dibattito soprattutto se una persona ha fatto il presidente del Consiglio. Detto questo è ovvio che Conte cerca di recuperare qualche manciata di voti lucrando su situazioni difficili, a cui il governo Meloni sta cercando di porre rimedio: gli ultimi dati sull’occupazione ne sono un chiaro esempio”. Così, in una nota, Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Lavoro della Camera, ha risposto alle dichiarazione del leader dei pentastellati in una tavola rotonda sui salari che si è tenuta all’università Roma Tre.

“Favorire il lavoro al posto di una perpetua e scarsa assistenza ci sembra la strada giusta. In questo momento abbiamo bisogno di questo, non di una campagna elettorale per raccattare qualche voto”, ha concluso il deputato.